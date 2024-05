Amministrative 2024, Cosimo Palombella (Garlenda per tutti): “Paese trascurato e abbandonato, serve impegno per le manutenzioni”

“Cosimo Palombella già impegnato nel settore dei trasporti ama Garlenda e la vede trascurata e abbandonata ad iniziative lasciate alla buona volontà dei suoi cittadini per questo ha scelto di candidarsi con la lista Scelta Civica Garlenda per tutti nata dal basso senza influenza politica o legame verso gruppi di potere che da anni gestiscono in malo modo il paese. Non è necessario aggiungere parole alla situazione che ogni cittadino trova sotto casa. Asfalti delle strade, segnaletica, verde pubblico manutenzioni in genere sono sparite da 5 anni dall’agenda di chi amministra il paese.

E’ quindi necessario riprendere un costante impegno per le manutenzioni delle opere pubbliche siano esse strade, segnaletica o verde. Quanto è triste la piazza del comune senza un fiore? Se non sono riusciti a mettere qualche arredo urbano nella piazza del comune, facile immaginare cosa succede altrove.

Per questo ho voluto candidarmi specialmente per riprendere un serio programma di manutenzione del territorio, l’integrazione dell’arredo urbano, del ritorno dei fiori nelle aiuole senza dimenticare la segnaletica stradale e la sicurezza di chi percorre a piedi o in bicicletta della provinciale con l’integrazione di dossi per ridurre la velocità dei veicoli nel centro abitato.

Altri punti per cui mi impegnerò se eletto sono:

Pulizia del letto del fiume Lerrone che oggi più che un fiume sembra una foresta

Creazione di totem o segnaletica per indicare le attività turistiche e commerciali lungo la provinciale per l’intero paese.

Completamento con arredo urbano panchine e fioriere della piazza Partigiani e pedonalizzazione.

Ampliamento della piazza del comune fino alla provinciale per rendere più visibili le attività commerciali presenti eliminazione della fioriera di oleandri che costituisce una barriera visiva alla piazza;

Collegamento con marciapiede delle Piazze dei Partigiani e del comune in fregio alla provinciale.

Frazione Castelli: Sistemazione asfalto Via ai Castelli, ripristino protezione stradale danneggiata, sistemazione griglia raccolta acque bianche.

Manutenzioni nella frazione Paravenna e valorizzazione e recupero delle vie del borgo con pavimentazione in pietra.

Manutenzione e ripristino fontana storica attigua al cimitero cittadino.

Migliore utilizzo del corpo dei cantonieri comunali che oggi non vengono seguiti da nessuno in quanto l’ufficio tecnico si trova ad Alassio e lavora esclusivamente per Alassio.

Realizzazione di rete di idranti sul territorio in particolare nelle zone collinari in funzione antincendio

Manutenzione dei rii minori e della rete di smaltimento delle acque bianche.

Realizzazione di sagrato della Chiesa di San Rocco in tradizionale “risseu” e valorizzazione turistico naturalistica del parco di San Rocco (manutenzione illuminazione, steccati, panchine);

Introduzione di bagni pubblici sul territorio.

Recupero a fini irrigui dell’acqua in uscita dal depuratore comunale;

Chiederemo a TPL Linea (trasporto pubblico locale), di cui siamo azionisti, di un miglioramento del servizio con maggiori possibilità di movimento verso Villanova d’Albenga, Albenga passando via Ospedale e Alassio.

Per questo chiediamo il voto per la Lista Scelta Civica Garlenda per tutti, perché vogliamo una Garlenda più curata, più bella, più accogliente infatti vogliamo una Garlenda a portata di tutti residenti e ospiti dove la qualità del paese migliori sempre più dove si riscopra il piacere di vivere e soggiornare a Garlenda. E’ inconcepibile che un comune piccolo sia stato cosi abbandonato negli ultimi 5 anni di questa amministrazione dove erano persino presenti consiglieri comunali delegati per frazioni e borgate che oggi gioca con gli spot ad effetto pensando di illudere gli elettori parlando di una Garlenda che non esiste, che tuttavia vedono il concreto del paese e che sognano una maggiorare cura del paese”.

Lo afferma in una nota Cosimo Palombella, candidato con la Lista Scelta Civica Garlenda per tutti.