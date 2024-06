Lions Club Albenga Host, Cristina Siniscalchi è la nuova presidente

Serata storica quella che ha visto concludere un anno sociale già eccezionale per il Lions Club Albenga Host, premiato dal Governatore Distrettuale con la patch internazionale “Costruttori di Solidarietà”.

All’anno di presidenza di Giancarlo Mancuso succede Cristina Siniscalchi: si tratta della prima donna che ricoprirà l’incarico nei 55 anni di vita del club, sodalizio che proprio in occasione del passaggio di consegne ha accolto due nuove socie, la professoressa Mara Grossi e la dottoressa Jolanda Gurnari, alla presenza del secondo Vice Governatore eletto, nonché presidente della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, Nicoletta Nati, e del Responsabile Soci Distrettuale, Dario Zunino, che con i loro interventi hanno sottolineato l’importanza di arricchire i club con nuove forze, competenze e punti di vista, al fine di meglio saper cogliere esigenze e potervi rispondere.

Il presidente uscente ha poi ringraziato i componenti del Direttivo e il Presidente Leo per la preziosa collaborazione, ricordando alcuni fra i service più importanti effettuati nel corso del 2023-2024:

Service di screening oculistico per i bambini delle Scuole Elementari del comprensivo 1 e del comprensivo 2 di Albenga, che ha interessato oltre 500 bambini e che ha avuto come protagonisti principali proprio il futuro presidente e vice presidente, i dottori Cristina Siniscalchi e il fratello Stefano, che hanno messo al servizio dei bambini gratuitamente le proprie competenze.

“I Lions e la pioggia”, serata di raccolta fondi per la Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, in cui il club ogni anno è capofila tra i club Lions della zona.

La partecipazione a fianco del Leo Club Albenga alla colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare.

Concerto di Natale tenuto dai meravigliosi ragazzi del Liceo musicale di Albenga, finalizzato alla raccolta fondi a favore dell’Associazione Down Savona Onlus (ADSO).

La donazione al Liceo Musicale di Albenga di uno strumento elettronico che facilita il lavoro di musicisti ipovedenti.

Sponsorizzazione della festa dei 920 anni della Bandiera di Albenga, donando una bandiera a tutte le Scuole di Albenga e dei relativi Plessi.

Per il programma di Albenga in Scienza, i ragazzi del Liceo G. Bruno hanno potuto ascoltare il ricercatore Luca Guallini, che ha parlato del “dissesto idrogeologico”, e lo scienziato di fama mondiale, il professore Alberto Mantovani, che ha incantato 450 ragazzi di tutte le scuole superiori di Albenga intrattenendoli sul “valore della scienza”.

È stato portato nelle scuole il tema della sicurezza stradale con l’aiuto di conferenzieri ed esperti.

Organizzazione di diverse iniziative a sostegno del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, mirabilmente diretto dalla dottoressa Laura Dagnino.

Piantumazione di Piazza Azzurri d’Italia.

Interessante e partecipata conferenza del professore Moscardini sull’arrivo della ferrovia ad Albenga.

Prima di cedere la parola alla neo presidente, il dottor Mancuso ha potuto assegnare a nome dell’associazione una Chevron per 40 anni di appartenenza a Luciano Basso e per 35 anni ad Andrea Puricelli, quest’ultimo con un trascorso tra le fila del Leo Club Albenga, come tanti degli attuali soci.

Come ultimo atto, il presidente ha consegnato al Past Presidente Gianni Righello il Premio Excellence ricevuto dal Lions International per l’ottima conduzione del Club nell’anno sociale 2022-2023.

La presidente entrante Cristina Siniscalchi ha concluso la serata ringraziando il presidente uscente e tutti i soci per la fiducia accordatale, accennando al programma per il nuovo anno sociale e dando appuntamento a soci ed ospiti alla serata “I Lions e la Luna”, festa in bianco giunta alla sua XV edizione, organizzata congiuntamente dai club Leo e Lions della Zona 3c, il 5 luglio presso l’Essaouira di Albenga, il cui ricavato andrà destinato alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones.