Savona, sversamenti di reflui fognari alla foce del Letimbro, il sindaco Russo firma l'ordinanza per il divieto di balneazione

Nel tardo pomeriggio è arrivata al Comando di Polizia Locale di Savona la segnalazione di uno sversamento di reflui fognari nell'alveo del Torrente Letimbro proveniente dal Complesso “La città sul mare” e dall'immobile di Corso Vittorio Veneto 1.

Il reflui sono poi arrivati fino allo spazio acqueo marino dal molo Green ai bagni marini 'Bagni ligure. Sul luogo dello sversamento è giunta anche la Capitaneria di Porto, sopraggiunto sul posto, l'avvenuto sversamento in mare del refluo per cui non è possibile escludere un potenziale, anche se minimo, inquinamento delle acque antistanti lo spazio acqueo marino interessato.

Il sindaco Russo ha di conseguenza disposto, a titolo cautelativo, il divieto temporaneo di balneazione, fino a nuove disposizioni, nel tratto di mare a Levante della foce del Torrente Letimbro dal molo Green ai bagni marini “Bagni Ligure”.

Nel frattempo gli amministratori degli immobili interessati dallo sversamento hanno disposto la chiusura dell'impianto di sollevamento fognario da cui è avvenuta la fuoriuscita dei reflui e sono in corso gli interventi di pulizia della rete delle acque bianche interessate dallo sversamento