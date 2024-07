Albisola, fino all'1 settembre il venerdì e sabato sera presente la polizia locale

A partire dalla serata di ieri e fino a domenica 1° settembre, la polizia locale di Albisola Superiore torna a garantire la propria presenza nella fascia serale e notturna nelle serate del venerdì e del sabato.

"Il progetto rappresenta una continuità rispetto a quanto avvenuto gli scorsi anni e garantisce l'impiego di una pattuglia composta da due unità di polizia locale a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 1.00; in questo modo si crea una sovrapposizione rispetto alla ordinaria turnazione pomeridiana che cessa alle 19.30" spiega l'assessore Calogero Massimo Sprio.

"Tale potenziamento dell'attività del corpo della Polizia Locale si prefigge lo scopo di erogare una moltitudine di servizi fra i quali si citano: servizi mirati alla prevenzionee repressione delle violazioni del codice della strada e al rispetto in materia di regolamenti ed Ordinanze Sindacali; servizi volti alla tutela della quiete pubblica e al rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di inquinamento acustico; contrasto a fenomeni che contribuiscono a creare degrado urbano o turbamento alla civile convivenza; presenza alle manifestazioni e relativa gestione dell'ordine pubblico e della viabilità - precisa Sprio - controlli veicolari, rilevamento sinistri stradali, presidio delle intersezioni stradali e dei tratti di strada comunali connotati da elevata incidentalità, interventi di rimozione dei veicoli in sosta in corrispondenza dei passi carrai o di stalli a servizio di persone con limitata capacità motoria; attività di controllo del rispetto delle norme relative alla vendita degli alcolici e della chiusura degli esercizi pubblici; verifica del rispetto del corretto uso del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali; servizi di vigilanza e controllo delle aree pubbliche e degli immobili di proprietà comunale; controllo di immobili che vengono utilizzati come ricovero temporaneo di persone senza fissa dimora".