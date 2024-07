Il 19 luglio a Roccavignale la proiezione del film "Galline in fuga"

L’Associazione 661 – La Pedaggera, in collaborazione con il Comune di Roccavignale, conclude la stagione 2024 proponendo la visione del film di animazione Galline in fuga, venerdì 19 luglio in Piazza Marino Ferraro alle ore 21 a Roccavignale.

"Perché riproporre una pellicola del 2000? Perché dopo 24 anni dall’uscita del film nelle sale i temi proposti sono oggi, forse più di allora, presenti nel nostro vissuto quotidiano - spiega il presidente Massimo Butera - Difatti, nel racconto di Peter Lord e Nick Park, registi, si affrontano con ironia due tematiche: quella della libertà e quella degli allevamenti intensivi. Tematiche certamente correlate fra di loro: basti pensare che gli allevamenti intensivi sono sempre più diffusi nel mondo perché è la nostra domanda da liberi consumatori che ne crea i presupposti per l’esistenza stessa".

"Il tema dell’alimentazione lo abbiamo introdotto lo scorso anno, con un film documentario che analizzava il mondo degli insetti come cibo del futuro. Oggi proseguiamo quella trattazione poiché riteniamo sia importante non dimenticarci mai che un altro mondo è possibile, che il nostro desiderio di mangiar carne o uova può essere comunque soddisfatto risparmiando le atrocità che gli uomini sono in grado di porre in essere all’interno degli allevamenti intensivi. E riteniamo che il miglior modo per farlo sia con un film di animazione senza rimarcare in tal modo solo le atrocità degli allevamenti ma divertendo il pubblico partecipante ed al tempo stesso lasciando intendere che se tutti insieme cooperiamo possiamo realizzare un mondo diverso e migliore. La nostra libertà di scelta può diventare così un nuovo indirizzo per il mondo della produzione. Noi consumatori determiniamo la domanda e quindi possiamo orientare le produzioni agricola e industriale verso un cibo sempre più sostenibile. Galline in fuga ci aiuta a credere che questa strada sia percorribile" conclude Butera.

L’ingresso, come di consueto, è gratuito con offerta libera. Al termine del film dibattito ed a seguire un rinfresco.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.cineperlaterra.it o la pagina facebook https://www.facebook.com/cineperlaterra.