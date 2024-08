Albissola, a "Parole ubikate in mare" venerdì 12 è ospite Antonio Scurati con il suo libro "Fascismo e populismo. Mussolini oggi"

E' Antonio Scurati l'ospite di venerdì 12 a "parole Ubikate in mare", alle ore 21,15 nella Piazza della Concordia ad Albissola Marina . Scurati presenterà il nuovo libro "Fascismo e populismo. Mussolini oggi"

Che cosa accomuna il fascismo ai sovranismi di oggi? Qual è la cattiva lezione che Mussolini lascia in eredità? Antonio Scurati (scrittore vincitore di numerosi premi letterari tra cui lo Strega e il campiello, autore della saga di “M”, in vetta alle classifiche per due anni consecutivi, tradotta in tutto il mondo e presto una serie tv) offre una risposta a questi interrogativi.

L'allarme per un ipotetico ritorno del fascismo guarda nella direzione sbagliata. Mentre i nostalgici dichiarati del nazifascismo (saluti romani, violenze fisiche, odio razziale) non sono che un fenomeno di nicchia, i populisti e sovranisti europei e americani discendono, consapevolmente o inconsapevolmente, non dal Mussolini fondatore del partito fascista ma dal Mussolini che per primo intuisce i meccanismi della seduzione politica nella società di massa. Scurati individua con limpida precisione le leggi e le eterne insidie del fascismo novecentesco, consegnandoci un testo fondamentale per affrontare l'epoca inquieta che stiamo attraversando.

In caso di pioggia gli incontri potrebbero essere svolti al coperto al Museo Muda nell'atrio del Comune adiacente alla piazza, oppure rinviati a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o modifiche di calendarioPer Parole ubikate in mare, è a cura di Libreria Ubik, Comune di Albissola, Comune di Savona, ARCI, ANPI, ISREC, ANED