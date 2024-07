Samp, ecco il calendario della Serie B: i blucerchiati ripartono da Frosinone

Inizierà sul campo del Frosinone la Serie B 2024/2025 della Sampdoria. È quanto stabilito dal sorteggio del calendario della Serie BKT 2024/2025 presentato questa sera in Piazza Europa a La Spezia.

Subito un test complicato per i blucerchiati che esordiranno tra le mura amiche contro la Reggiana in occasione del match valido per la seconda giornata. A seguire un'altra trasferta contro una retrocessa dalla Serie A: la Salernitana. Poi Bari in casa e Cosenza in trasferta.