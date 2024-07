Albenga, inaugurato in Croce Bianca il nuovo mezzo per il trasporto di persone con difficoltà motorie

Si è svolta stamattina (12 luglio) in piazza Petrarca, la cerimonia di consegna e inaugurazione del nuovo mezzo concesso in comodato d’uso per 8 anni rinnovabili alla Croce Bianca dalla Fondazione Progetti del Cuore Benefit, con sede a Reggio Emilia. A tagliare il nastro e benedire il veicolo è stato don Ivo.

Si tratta di un Fiat Doblò appositamente allestito per il trasporto di persone con difficoltà motorie, presentato in anteprima la sera del 10 luglio scorso, in occasione della Cena in Bianco per la Bianca (leggi QUI).

La nuova dotazione rappresenta un significativo passo avanti per migliorare i servizi di trasporto offerti ai cittadini più fragili della comunità, che potranno ora contare su questo mezzo volto a facilitare il loro accesso a cure mediche e altre necessità quotidiane.

Alla cerimonia erano presenti, oltre a don Ivo, il presidente della Croce Bianca di Albenga Dino Ardoino con alcuni dipendenti e militi della Pubblica Assistenza ingauna, il sindaco Riccardo Tomatis e Davide Orlandi, funzionario della Fondazione Progetti del cuore di Reggio Emilia.

La Fondazione Progetti del Cuore Benefit è nota per il suo impegno nei confronti dei cittadini, specialmente quelli più vulnerabili. L'ente opera nel settore della “pubblicità sociale” sotto il marchio “Cuore in Comune”, distinguendosi dal 2002 per il finanziamento di progetti di utilità sociale grazie alla partecipazione dei privati.

Sulle fiancate del Fiat Doblò sono riportati i nomi delle tante aziende del territorio che hanno reso possibile l’acquisto.