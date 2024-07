La Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia si presenta al grattacielo della Regione

Sarà presentato venerdì 19 luglio alle ore 11.30 presso la Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte a Torino, il ricco programma della 70° edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia.

A presentarlo, saranno Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia, e Marco Zunino, consigliere con delega a Turismo e Manifestazioni moderati dal giornalista e corrispondente delle reti Mediaset e collaboratore della nostra testata Beppe Gandolfo.

Durante la presentazione, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni, saranno illustrati tutti gli appuntamenti della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia che si terrà dal 17 al 25 Agosto.

«Siamo onorati - commenta il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito - di avere anche per quest’anno la possibilità di essere ospitati nel Grattacielo Piemonte per la presentazione di questo evento, diventato negli anni una vetrina sempre più importante per il territorio di Cortemilia e per tutta l’Alta Langa».

«La 70° edizione trova la sua identità nella frase “70 anni di sapori autentici, atmosfera suggestiva e paesaggi incantevoli - spiega il consigliere con delega a Turismo e Manifestazioni Marco Zunino –. abbiamo voluto mettere al centro dell’attenzione oltre che la nocciola, regina dell’Alta Langa e apprezzata universalmente per il suo gusto raffinato, per la sua elevata qualità ed i suoi intensi profumi, il “buon vivere” dell’Alta Langa, una terra magica, affascinante e tutta da esplorare».