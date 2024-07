Savona, Anteprima Festival Economia: 3 serate in piazza con Farinetti, Bruni/Ruggeri e i giovani di Starting Finance

Per il secondo anno il Festival di Economia in Anteprima animerà - il 20, il 21 e il 23 luglio - piazza Pertini a Savona con tre appuntamenti dedicati ai grandi temi del dibattito nazionale: l'Europa, l'economia italiana, l'imprenditoria giovanile, grazie al contributo di personalità esperte come Oscar Farinetti, Franco Bruni, Andrea Ruggeri, Edmondo Sparano e come il gruppo di Starting Finance. Gli ospiti saranno introdotti da Alberto Becchi, Marco Vigo e Giacomo Vigo di Azimut.

“Savona è lieta di ospitare la seconda edizione di questo Festival che è di grande qualità e caratterizzerà un lungo weekend dell'estate savonese, dedicandolo ai temi dell'economia e dello sviluppo – dice l'Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro - Siamo felici anche che sia riconfermata piazza Pertini, all'interno della zona pedonale di corso Italia, come location raccolta e suggestiva dedicata a questa chicca savonese che arricchisce il percorso che stiamo facendo verso Savona 2027”.

“Gli ospiti di quest’anno – aggiungono Paolo Schiavi di Feltrinelli e Alberto Becchi di Azimut -, esperti di massimo livello, contribuiranno in modo significativo al già vivace dibattito culturale di Savona. Grazie alla candidatura a Capitale della Cultura, la città ha vissuto un’accelerazione impressionante. Siamo orgogliosi del nostro ruolo nella divulgazione economica”.

Nella prima serata protagonista sarà l’Europa: economia, politica e situazione internazionale. Saranno ospiti: Franco Bruni (professore emerito dell'Università Bocconi di Milano), Giuseppe Sarcina (giornalista economico del Corriere della Sera) e Andrea Ruggeri (professore dell'Università degli Studi di Milano).

Nella seconda serata, insieme al club Unige di Starting Finance, la più grande community italiana di economia e finanza dedicata agli under 35 con più di 900.000 followers, e ad Edmondo Sparano, esperto di start up e autore del libro Imprese possibili (Egea, 2024), si parlerà di start up e di imprenditoria giovanile.

La terza serata, infine, avrà come tema l’economia italiana: sarà ospite l’imprenditore e scrittore Oscar Farinetti.

Il programma della tre giorni

Sabato 20 luglio ore 21

Confronto tra Giuseppe Sarcina, Andrea Ruggeri e Franco Bruni

Franco Bruni autore di Oltre le colonne d’Ercole, ripensare la politica monetaria (Egea) è professore emerito presso il Dipartimento di Economia dell’Università Bocconi, dove è stato

ordinario di Teoria e politica monetaria internazionale. È vice presidente dell’ISPI, dove co-dirige l’Osservatorio Europa e Governance Globale. Già editorialista de La Stampa, scrive ora su Domani.

Andrea Ruggeri autore di Potere, incertezza, identità. Elementi di scienza politica (Mondadori) è professore di scienza politica presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano. È stato professore di relazioni internazionali e scienza politica presso l’università di Oxford dal 2014 al 2024 dove ha ricoperto il ruolo di direttore del Centre for International Studies. Ha scritto per Il Foglio e la rivista Il Mulino. Savonese.

Giuseppe Sarcina autore di Il mondo sospeso, la guerra e l’egemonia americana in Europa (Solferino). Ha iniziato la carriera giornalistica al settimanale Il Mondo. È al Corriere della Sera dal 1995. Ha lavorato nelle redazioni di Milano e di Roma. Corrispondente da Bruxelles dal 2003 al 2007; responsabile Corriere Economia dal 2007 al 2009; inviato speciale dal 2009 al 2015. Ha seguito, tra l’altro, le Primavere arabe e la prima guerra in Ucraina (2014). Corrispondente dagli Stati Uniti (prima New York, poi Washington) dal 2015 al 2022.

Domenica 21 luglio ore 21

Starting Finance ed Edmondo Sparano sul palco con Giacomo Vigo

Starting Finance è la società leader nell’informazione e nell’educazione economico-finanziaria per i giovani in Italia. Con oltre 900.000 follower sui canali social e 36 club universitari nei principali atenei italiani, ha costruito la più grande community italiana di economia e finanza per under 35. Fondata nel 2018 da Edoardo Di Lella e Marco Scioli, nasce con l’obiettivo di accompagnare le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza e attenzione ai temi economico-finanziari, giocando un ruolo attivo nel processo di alfabetizzazione finanziaria di cui il Paese ha grande bisogno. Ha pubblicato uno dei manuali di maggior successo nel settore della divulgazione finanziaria: Instant finance (Gribaudo).

Edmondo Sparano autore di Imprese possibili (Egea). Docente, consulente, sviluppatore, visionario e appassionato di tecnologia, esperto di digital marketing, strategie e modelli di business, con alle spalle un passato nei reparti interactive e new media di diverse agenzie pubblicitarie, è entrato in Digital Magics nel 2005, divenendone prima partner, poi membro del CdA e Chief Digital Officer. Nel corso degli anni ha collaborato con diverse aziende del gruppo e dato vita, insieme a Enrico Gasperini, al Digital Magics LAB, che sarebbe poi diventato il primo incubatore di startup in Italia.

Martedì 23 luglio ore 19

Oscar Farinetti dialoga con Alberto Becchi e Marco Vigo

Oscar Farinetti autore di 10 mosse per affrontare il futuro, una via nuova attraverso il piacere e la bellezza (Solferino) è imprenditore, scrittore, conferenziere internazionale, fondatore di Eataly e Green Pea. Tra i suoi libri bestseller: Ricordiamoci il futuro (Feltrinelli 2017), Breve storia dei sentimenti umani (La Nave di Teseo 2019), Serendipity (Slow Food 2020), Never Quiet (Rizzoli 2021), È nata prima la gallina... forse (Slow Food 2022).

Economia in Anteprima è la rassegna di Librerie Feltrinelli Savona e Azimut che stimola il dibattito su temi quali economia e società, impresa e attualità, scienza ed innovazione, ambiente e territorio.

Da settembre 2022 la rassegna “Economia in anteprima” ha ospitato nella sala conferenze Azimut di Piazza Giulio II oltre 20 esperti di economia fra professori, giornalisti, imprenditori e membri delle istituzioni. Il confronto diretto con gli autori ha permesso ai savonesi di orientarsi in modo compiuto sulle più recenti questioni che coinvolgono l’economia: moneta digitale, politica economica internazionale, finanza comportamentale, riforme fiscali, green economy, demografia, intelligenza artificiale, pensioni, etc., avendo come filo conduttore quello di affrontare tutti i temi "caldi” che necessitano di una adeguata spiegazione per essere compresi.