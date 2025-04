Laigueglia, inaugurata la scuola "Badarò" dopo i lavori di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico

Taglio del nastro questa mattina in via dei Cha, nel cuore di Laigueglia, per la scuola G. B. Libero Badaró, oggetto di importanti lavori di adeguamento alle normative antisismiche e di efficientamento energetico. L’Amministrazione comunale, insieme all’assessore regionale Marco Scajola e ai consiglieri regionali Rocco Invernizzi, Sara Foscolo, Angelo Vaccarezza, Jan Casella, ha partecipato al momento di festa insieme ai bambini e ai docenti dell’istituto scolastico del borgo marinaro. Presenti anche i sindaci del comprensorio Mauro Demichelis e Alessandro Navone di Andora e Garlenda, e la dirigente scolastica Sonia D'Auria.

Con gli interventi, in parte finanziati dal PNRR, la scuola è passata da classe energetica D ad A1 grazie al “cappotto termico” e alle moderne pompe di calore. Anche l’esterno si presenta rinnovato: le aule hanno pareti vivacemente colorate e sono tutte dotate di termoconvettori per la regolazione autonoma della temperatura caldo/freddo. La cucina interna ha impianti e rivestimenti completamente nuovi. Domani, poi, partiranno i lavori di relamping della palestra.

"È una grande soddisfazione per la nostra amministrazione – sottolineano il sindaco Giorgio Manfredi e il vice sindaco Andrea Zancanaro – aver dotato Laigueglia di una scuola che rispetta i più moderni canoni di edilizia pubblica. Desidero ringraziare l’Ufficio Lavori Pubblici per il supporto tecnico, gli operai del Comune per la meritevole disponibilità, le Suore del Carmine per averci locato la sede scolastica temporanea e, soprattutto, alunni ed insegnanti per la collaborazione e l’adattamento dimostrato nei mesi di chiusura della scuola".