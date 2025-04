Savona, la "Deposizione dalla Croce" è tornata a N. S. di Castello

Dopo più di un anno di un lungo e complesso restauro il gruppo ligneo della "Deposizione dalla Croce" è tornato nell'Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni, nel centro storico, giusto in tempo per far parte della Processione del Venerdì Santo, in programma dopodomani 18 aprile (meteo permettendo). Lo smontaggio dell'opera si era svolto infatti il 5 aprile 2024. Il restauro ad opera del laboratorio di Nino Silvestri di Genova è stato possibile grazie al finanziamento di 50mila € della Fondazione Agostino De Mari.

"A nome di tutta la Confraternita Nostra Signora di Castello ringrazio la Fondazione De Mari, senza la quale questo restauro non sarebbe stato possibile - dichiara il priore Sonia Pedalino - Un ringraziamento va anche a Francesca De Cupis della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona e Paolo Pacini dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli, i quali ci hanno aiutato per la documentazione e le pratiche. Ovviamente un grande grazie al restauratore Nino Silvestri, che ha restituito la 'cassa' al suo splendore, riuscendo in un restauro estremamente complesso, viste le dimensioni del gruppo ligneo".

La "Deposizione dalla Croce" fu realizzata da Filippo Martinengo detto "il Pastelica" (Savona, 1750 - 1800) nel 1793, secondo la datazione del Varaldo, e pagata dalla confraternita 3.300 L., secondo quanto riportato dal Noberasco. Con i suoi 5 metri circa di altezza e 18 quintali di peso è la più imponente "cassa" del corteo sacro del Venerdì Santo e viene sorretta da ben ventisei "camalli".

Si compone scenograficamente di sette figure, organizzate secondo uno schema piramidale e articolato in due gruppi. Dietro le tre Marie bloccate a terra dal dolore si erge la grande Croce. Ai lati Giuseppe d’Arimatea su una scala e Giovanni Evangelista a terra sono impegnati nel ricevere il corpo senza vita di Cristo, sostenuto per un braccio da Nicodemo, appoggiato alla Croce mediante una seconda scala.