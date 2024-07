Raccolta differenziata a Vado, migliora il servizio. Gilardi: "Necessario potenziare i controlli per limitare azioni poco corrette"

"In seguito ad un recente confronto costruttivo con Sat con lo scopo di ottimizzare il servizio di raccolta differenziata e mantenere il decoro delle nostre aree durante la stagione estiva, abbiamo condiviso una serie di azioni mirate a migliorare l'efficienza e la qualità del servizio offerto, in particolare nelle zone ad alta frequentazione e dove sono presenti attività" dice il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi

Tra le iniziative concordate per il miglioramento della raccolta differenziata verrà introdotto un operatore dedicato che si occuperà di pulire le vie centrali nel tardo pomeriggio; anticipato il turno notturno per la raccolta principale all'una, con intervento di un operatore alle tre munito di bivasca per il ritiro di altri materiali, integrando il calendario predefinito; implementato il servizio pomeridiano che includerà il passaggio in centro, passeggiata e nei giardini a mare, con lo scopo di garantire la pulizia e l'ordine in queste aree frequentate.