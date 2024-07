Andora, il tenore Fabio Armiliato presenta il suo libro "Una vita in canto"

Fabio Armiliato, da oltre quattro decenni uno dei tenori più importanti della scena lirica internazionale, sarà ospite ad Andora di Palazzo Tagliaferro, mercoledì 31 luglio, alle ore 18.30 per presentare il suo libro "Una vita in canto - L'alchimia della voce". Edito da De Ferrari, questo volume rappresenta una tappa significativa nella carriera di uno dei tenori più celebri della scena lirica internazionale. Seguirà firmacopie e brindisi con l'autore.

La pubblicazione di questo libro celebra anche i quarant'anni di carriera di Armiliato, offrendo riflessioni sulla vita, il canto, il mondo e le mode, oltre ad una profonda analisi del periodo storico attuale. La presentazione è nell’ambito del Concerto Opera By the Sea curato dall’Associazione Amusando con il patrocinio del comune di Andora.

Il libro, pagina dopo pagina, racconta la crescita sia umana che artistica del tenore genovese attraverso la sua storia, le sue esperienze di vita e artistiche, sia dai primi approcci con lo studio per poi arrivare ai grandi teatri, al sodalizio artistico e di vita con il grande soprano Daniela Dessì poi prematuramente scomparsa, la ripresa e molto altro.

Il volume è arricchito da Audio QR Codes che ripercorrono la carriera di Armiliato dall'esordio, offre un percorso autobiografico che unisce didattica, misticismo e carriera, raccontando la storia di un tenore alla ricerca di sé stesso attraverso il canto.

Armiliato ci svela la sua biografia in modo innovativo e lo fa attraverso lo studio del canto, che, come tutte le arti e le tradizioni più antiche, si basa su principi universalmente conosciuti e trasmessi da maestro a discepolo, simili alle pratiche degli artigiani nelle antiche botteghe dell’arte. I veri studiosi del canto, definiti Artigiani della Voce, agiscono in armonia con la natura e l'universo, nel totale rispetto delle leggi fondamentali della vita, riconoscendo che sopra ogni cosa vi è l'elemento principale: la Vita stessa, la scintilla Divina, l’Energia che forma, muove e governa tutte le cose.

Questo libro esplora come lo studio del canto trasformi il materiale vocale dello studente in “Espressione Canora” attraverso l’applicazione di regole tecniche fondamentali, dedizione costante e passione.

“La crescita vocale si sviluppa in una meravigliosa sintesi tra Arte, Scienza e Spirito” spiega lo stesso Armiliato. In serata Fabio Armiliato sarà ospite del concerto Opera by The Sea a cura dell’Associazione Amusando