La controversia tra Comune di Quiliano e di Savona per l'Imu del mercato Pilalunga arriva alla Corte tributaria regionale

Nel 2019 Savona aveva chiesto il riconoscimento della corretta categoria catastale E/3 del mercato ortofrutticolo dopo che l'Agenzia delle Entrate-Direzione aveva applicato la categoria catastale in D/8 (grandi negozi, centri commerciali) e non la E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, come invece ritiene corretto il Comune di Savona. In seguito all'atto dell'Agenzia delle Entrate Quiliano ha proceduto richiedendo l'Imu al Comune vicino.