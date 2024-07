Finalborgo, la storia dell'ex quartiere delle fabbriche "in scena" al Teatro Aycardi

In attesa di tornare pienamente agibile, comincia ad essere sempre più "vivo" il piccolo teatro Aycardi di Finalborgo, recentemente restaurato.

Un pezzo di storia locale tanto circoscritto quanto significativo, un po' come il vicino quartiere delle ex fabbriche, che sarà l'oggetto del prossimo appuntamento in calendario venerdì 26 luglio, a partire dalle ore 20:45, con la presentazione del libro di Mario Berruti e Antonio Narice.

"Attraversato l’arco in piazza del Tribunale di Finalborgo, sotto il palazzo Cremata, si accede a via delle Fabbriche, e al quartiere da cui prende il nome - ricordano gli autori - Dalla vita frenetica del Borgo, con le sue biciclette sfreccianti tra i vicoli, i ristoranti, i bar chiassosi, i negozi, gli spettacoli volanti nei periodi di maggior afflusso turistico, si passa, improvvisamente, ad un quartiere caratterizzato da una pace quasi assoluta: non un negozio o bar, non musica ad alto volume, soltanto il silenzio, e qualche passante frettoloso".

Ma non è sempre stato così: "Fino alla metà del secolo scorso, e per centinaia di anni, questo è stato il quartiere delle fabbriche, in cui si produceva farina nell’antico mulino, olio, seta, cristalli, e soprattutto cuoio e pellami, conciati e lavorati in almeno nove stabilimenti. Era un quartiere in cui ai rumori delle lavorazioni si aggiungevano odori, non propriamente gradevoli. Un quartiere a sé, ove ci si recava per lavorare, ma anche per consumare loschi traffici".

"In questo libro si è ricostruita la storia del quartiere, si è dato un nome alle singole case, e alle persone che qui vivevano e prestavano la loro attività.