Savona, al centro polifunzionale Le Officine l'evento "Liguria Dog Show"

Per la prima volta il Centro Polifunzionale Le Officine di Savona ospiterà la manifestazione canina denominata “Liguria Dog Show” che si terrà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio dalle ore 9.30 fino alle ore 17.30/18.00 presso il parcheggio coperto ammezzato C1.

In queste due giornate si svolgeranno due expo, uno a carattere internazionale ed uno nazionale, valide ai fini del campionato FCI Italiano ed Internazionale di bellezza.

Questa manifestazione è patrocinata ed autorizzata da ENCI (Ente Azionale Cinofilia Italiana) e FCI (federazione Cinologica Internazionale), dal Comune di Savona e organizzata dal Gruppo Cinofilo Genovese.

Tante razze di cane pronte a sfilare sotto i nostri occhi ed aggiudicarsi il premio finale! Ogni razza verrà giudicata in base agli standard di razza FCI e verranno assegnati vari titoli utili ai fini del raggiungimento dei campionati predetti.

Al termine delle verifiche zootecniche e della stesura delle classifiche, si terranno i Ring d’onore, dove sfileranno i BOB (Best of Breed/migliori di ogni razza) e con altre selezioni questa volta multi razza, si arriverà a stabilire il best in show ovvero il miglior soggetto della manifestazione.

Sarà un fine settimana dedicato agli animali e siete tutti invitati a visitare l’esposizione fin al mattino per poter vedere tutti i cani partecipanti. Saranno inoltre presenti aziende espositori del settore cinofilo benessere del cane e di mangimistica zootecnica finalizzata all’alimentazione canina.

Informazioni su Le Officine - Situato in via Stalingrado 94 a Savona, Le Officine è un centro polifunzionale inaugurato nel 2012.