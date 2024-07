Pasa (Cgil Savona) attacca l'amministrazione regionale: "Basta con questa telenovela, il territorio ha bisogno di urgenti scelte politiche"

L’amministrazione regionale della Liguria finisca questa ridicola telenovela; il territorio ha bisogno di urgenti scelte politiche. Il centrodestra, dopo 9 anni di 'governo regionale', ha profondamente peggiorato la vita dei liguri con scelte politiche profondamente sbagliate, soprattutto su sanità, infrastrutture e politiche industriali. In questi ultimi due mesi, dall’arresto del Presidente Toti, sta dando il peggio di sé!".

Ad affermarlo è Andrea Pasa, segretario della Cgil Savona, che aggiunge: "Una giunta politicamente al capolinea che continua ostinatamente a voler amministrare la nostra Regione senza autorevolezza politica e con lo sguardo già rivolto alle prossime elezioni, tenendo di fatto in ostaggio cittadini, lavoratori, imprese e, più in generale, tutto il territorio regionale".

"Profondo rosso in sanità con un buco di bilancio che supera i 200 milioni di euro e con attività e servizi continuamente depotenziati su tutto il territorio savonese; liste di attesa drammaticamente lunghe e latenti in tutto ciò che riguarda l’apparato produttivo e l’industria savonese, dovute a mancate politiche industriali ed energetiche che stanno profondamente deteriorando la presenza dell’apparato industriale savonese, senza una minima soluzione delle crisi industriali aperte (tutte precipitate con l’avvio dell’amministrazione Toti). Infine, la vergognosa assenza di politiche infrastrutturali, che ha dell’incredibile e continua a peggiorare sensibilmente la vita di chi abita e lavora in provincia, oltre a diminuire la competitività di imprese e settori", conclude Pasa.