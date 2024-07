La clinica San Michele di Albenga compie 60 anni: un successo la festa nel Parco dei Pini

Una bellissima e partecipatissima festa ieri sera (domenica 28 luglio) per il 60esimo compleanno della Clinica San Michele di Albenga, con Antonio Ricci quale “special guest”.

Con la musica del gruppo dei Libero Arbitrio che hanno eseguito brani tra i più celebri e ballati di sempre, il pubblico è stato coinvolto allegramente, trasformando in breve il bellissimo parco della clinica in una grande pista da ballo. Presenti il sindaco Riccardo Tomatis, con diversi membri dell'Amministrazione ingauna, personalità del mondo politico locale e regionale, rappresentanti del volontariato, personaggi noti e cittadini.

La clinica San Michele, fondata nel 1964 dai coniugi Libero e Maria Rosa Nante, oggi gestita dal figlio, il professor Nicola Nante, e da sua moglie, produce salute e promuove benessere. La casa di cura, grazie alla sua dotazione di spazi ameni consente lo svolgimento di attività terapeutiche in ambienti stimolanti per i pazienti e per gli operatori. Qui, la socializzazione supporta l’attività riabilitativa.

Numerosi gli eventi culturali e ludici organizzati dalla famiglia Nante, rivolti sia agli ospiti della clinica che all’intera cittadinanza.

Ieri sera, nel cuore della bella serata, il professor Nante ha dialogato sul palco con l'ospite d’onore della festa, il celebre personaggio televisivo ingauno Antonio Ricci, che con la sua ironia ha anticipato il taglio della coloratissima torta.

La Clinica "San Michele" ad Albenga rappresenta un patrimonio non solo dal punto di vista sanitario, ma anche culturale, storico e occupazionale. Da anni, sono molte le donne e gli uomini che lavorano quotidianamente per la salute dei cittadini. Va sottolineato, inoltre, l’impegno sociale della famiglia Nante, sostenitori delle attività dei numerosi sodalizi culturali locali e soci onorari dell’Unitre Comprensoriale Ingauna.