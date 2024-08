Arrestato per possesso di droga e di un coltello: disposto il divieto di dimora in provincia di Savona

F.B., cittadino di nazionalità marocchina, 23 anni, difeso dall'avvocato Alessandro Stipo, è stato processato per direttissima questa mattina in Tribunale a Savona e dopo aver patteggiato un anno e due mesi senza la sospensione condizionale della pena, il giudice Laura Russo ha disposto per lui il divieto di dimora nella provincia di Savona.