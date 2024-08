Albenga, dalla Polizia locale 7 arresti in 40 giorni

Ben 7 arresti negli ultimi 40 giorni ad Albenga, grazie ai servizi di pattugliamento, ordinari e straordinari, della Polizia Locale e alle attività investigative.

Per quel che riguarda l’ultimo arresto, eseguito intorno alla mezzanotte tra il 6 e 7 agosto, ha visto l’intervento degli agenti a seguito di una segnalazione per la presenza di un uomo di origini straniere in piazza del Popolo che, in preda ai fumi dell’alcool e delle sostanze stupefacenti, infastidiva alcuni passanti. A cercare di calmare l’uomo, prima dell’arrivo degli agenti, anche alcuni connazionali dello stesso che, tuttavia, non hanno avuto successo nell’intento. All’arrivo degli agenti, l’uomo si è scagliato contro di loro che, non senza fatica, lo hanno fermato e tratto in arresto.

Nella giornata di ieri, mercoledì 7 agosto, è stato processato per direttissima e gli è stata comminata la pena di un anno e due mesi per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per danneggiamento dell’auto della Polizia Locale. La pena è stata sospesa, ma è stata comminata la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Savona.

“Per il periodo estivo abbiamo disposto una intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale – afferma l’assessore Mauro Vannucci -. I nostri agenti sono impegnati su tre turni con una presenza sul territorio che permette di monitorare e di intervenire prontamente dove necessario”.

“Ovviamente bisogna tenere in considerazione che il territorio di Albenga è molto ampio e complesso, ma anche grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine stiamo facendo molto per la sicurezza della nostra città – prosegue Vannucci -. L’ultimo arresto eseguito dalla Polizia Locale mi offre l’occasione per ringraziare tutte le donne e gli uomini del comando per l’attività che stanno svolgendo”.