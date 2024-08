Furto in pieno giorno a Borgio Verezzi: l'autore fermato e identificato dalla Polizia Locale

A Borgio Verezzi, dopo quanto già accaduto alcuni giorni fa sulla spiaggia, Polizia Locale e carabinieri sono dovuti nuovamente intervenire per un episodio di microcriminalità.

Nel pomeriggio di giovedì 1 agosto, in via Matteotti un uomo ha infatti approfittato di un momento di distrazione da parte di una negoziante di via Matteotti per rubarle il portafoglio e allontanarsi dall'attività commerciale.