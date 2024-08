Rifiuti a Loano, minoranza all'attacco: "Cassonetti spostati dai cortili condominiali all'Aurelia: spettacolo a dir poco indecoroso"

"La questione 'In & out' con i cassonetti da movimentare dentro e fuori dalle aree condominiali sarebbe dovuto a chiudersi con il subentro di Sat, ma l'amministrazione non riesce a gestire la società che probabilmente è in difficoltà visto che svolge il servizio in tanti comuni" ha dichiarato durante il Consiglio comunale la capogruppo di minoranza Luana Isella.