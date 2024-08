Savona, il pianoforte di Chiara Bleve nella chiesa di Sant'Andrea

La crescente importanza del Festival Internazionale di Musica di Savona risiede in una pluralità di elementi; tra questi lo spazio dedicato ai talentuosi musicisti emergenti, che vengono valorizzati ed incentivati nel loro percorso professionale in ambito musicale.

Quest’anno FIMS dedicherà due serate ad altrettanti giovani pianisti, vincitori dell’ultima Edizione del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale di Albenga.

Venerdì 9 agosto alle ore 21 presso la Chiesa di S. Andrea a Savona, la bravissima Chiara Bleve si confronterà con alcune opere di riferimento della storia della letteratura pianistica. In particolar modo eseguirà la Kreisleriana di Schumann, la composizione più cara al musicista tedesco, in cui la bravura dell’esecutore è sottolineata dalla capacità di esaltare ed evidenziare i contrasti dei diversi brani, fortemente differenziati uno dall’altro.

Nata nel dicembre 2006, la veneta Chiara Bleve ha iniziato a studiare pianoforte all'età di quattro anni. Dall'età di sette è risultata vincitrice assoluta e di premi speciali in più di 50 concorsi internazionali.

Ha frequentato le Masterclass Internazionali di Musica della Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro e attualmente frequenta il Corso di Alto Perfezionamento Musicale presso l’Accademia del Ridotto di Stradella (Pavia) con la Professoressa Natalia Trull.

Ha recentemente ricevuto una borsa di studio dalla Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro e una da Kawai Europa per partecipare alle Masterclass Internazionali con il Maestro Leonid Margarius tenutesi a Krefeld in Germania nell’Aprile 2024.

Dal 2017 è invitata regolarmente come solista nell’ambito di numerosi Festival e stagioni concertistiche in varie città italiane, in Croazia, in Spagna e in Svizzera.