Villanova d’Albenga, “Autori a Bossoleto”: appuntamento in "giallo" con Pupi Bracali

Dopo il successo della serata di debutto, secondo appuntamento con la rassegna "Autori a Bossoleto -Libri e storie del territorio", sabato 10 agosto, alle ore 21.15.

Nella suggestiva piazzetta di Bossoleto di Villanova d'Albenga, si parlerà di storie di genere giallo con lo scrittore Puoi Bracali che annovera una lunga serie di libri di successo (editore Delfino Moro), che hanno come protagonista l'ispettore Calcagno: crimini ambientati nel savonese, in particolare nella zona di Ceriale, Albenga e il suo entroterra. Nei gialli di Pupi Bracali ci sono pagine dedicate anche al territorio Ligure con i suoi panorami mozzafiato dal mare all'entroterra, complice la passione dell'autore e dell'ispettore per il trekking.

La serata, che ha il patrocinio del Comune di Villanova d'Albenga, si chiuderà con un momento conviviale curato dal Comitato di Bossoleto attivo da anni con opere di promozione e per conservazione della chiesetta del borgo.

La rassegna proseguirà il 16 agosto, ore 21.15: si parlerà di storia della cucina Ligure, grazie a Stefano Pezzini che presenterà a Bossoleto, il libro "Sull’onda del gusto Ligure” libro scritto dallo chef Claudio Pasquarelli e dal giornalista Stefano Pezzini ( edito da Marco Sabatelli Editore).

Il 23 agosto sarà la volta dell'avvocato Marco Bertolino e del suo "Vento Alto", libro che ha ottenuto ottimi consensi fra i lettori e conquistato riconoscimenti.