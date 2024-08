Tutto pronto per la prima edizione del "Mioglia Summer Fest"

La pro loco di Mioglia, con il patrocinio del Comune di Mioglia, è lieta di annunciare la prima edizione del Mioglia Summer Fest, un evento imperdibile che si terrà il 12 e 13 agosto presso l'area picnic "I Tigli" in Via Acqui. Questo evento unico è stato progettato per offrire due serate magiche di musica, cibo e divertimento nella splendida cornice campestre di Mioglia.

Lunedì 12 agosto, il ben noto DJ Bond aprirà le danze con una performance che promette di far ballare e divertire soprattutto i giovani.

Martedì 13 agosto sarà la volta della TNT Party Band, che ci trasporterà indietro nel tempo con i migliori successi rock degli anni '80, '90 e 2000, ma non solo. Un'occasione perfetta per gli amanti della buona musica dal vivo di rivivere i grandi classici e scoprire nuove emozioni.

Gli stand gastronomici apriranno ogni sera a partire dalle ore 19:15, offrendo un menù ricco e variegato. Si potranno gustare panini, piatti di carne, polenta, patatine, anelli di cipolla e molto altro ancora, perfettamente in sintonia con l'atmosfera naturale e campestre della location.

Il Mioglia Summer Fest è un'opportunità per godersi il Ferragosto in compagnia, immersi nella natura e nel divertimento. L'evento rappresenta una delle sagre più estive dell'anno, grazie alla combinazione vincente di buona musica, buon cibo ed un'accoglienza calorosa.