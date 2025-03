Albenga, da Ant calle e dolcetti a forma di cuore per la “Giornata internazionale della donna”

Sotto le torri ingaune nasce la collaborazione tra la storica Gastronomia Piccinini e la Fondazione Ant Delegazione di Albenga, da anni impegnata sul territorio per la prevenzione oncologica.

A partire da sabato 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna infatti, sia nei banchetti della solidarietà organizzati dalle instancabili Volontarie che presso la sede della Delegazione di Albenga in Via Roma 46, si potranno trovare i cuoriciANTi.

"Questa nuova iniziativa è frutto di un'amicizia che si è stretta tra la sottoscritta e Paola Piccinini, proprietaria assieme al fratello Vittorio della storica Gastronomia Piccinini di Via Genova" afferma Cristina Pavanelli, presidente della delegazione albenganese. E ancora: "L'idea è nata nel Teatro Ambra, alla fine di uno spettacolo; parlando con Paola della necessità di trovare fondi per poter organizzare le visite mediche gratuite che la Fondazione Ant dona ai cittadini, lei si è subito proposta come nostra sostenitrice. E cosa poteva nascere da due donne che mettono il cuore in tutto ciò che fanno, se non l'idea di creare dei dolcetti a forma di cuore?”

“Perciò da sabato 8 marzo con una donazione minima si potranno degustare i cuoriciANTi, che troverete nel banchetto di largo Doria dalle 9 alle 18 e poi successivamente presso la sede di via Roma 46 – sottolinea -. Abbiamo scelto proprio la giornata dedicata alle donne per dare il via a questa iniziativa, ma ci saranno tante altre occasioni in cui poter assaggiare i cuoriciANTi. Inoltre, naturalmente, come tradizione da ormai molti anni, potrete trovare anche le bellissime calle donate dall'azienda agricola Rosa Facollo che ringraziamo per la decennale collaborazione".

Per informazioni sulle attività della Onlus è possibile rivolgersi direttamente alla Presidente Pavanelli Cristina al numero 371/4210207, visitando la pagina FB ANT in Liguria IG merc_ant_ino.albenga o in alternativa recandosi presso la sede di Via Roma 46.