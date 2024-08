Estate sicura, controlli della Polizia di Stato: 7 provvedimenti di prevenzione del Questore, 3 arresti e 28 denunce

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona ed intensificati in questo periodo, al fine di garantire a tutti – residenti e turisti – un’estate sicura, continua l’attività di prevenzione nella provincia.

I dispositivi quotidiani di controllo, realizzati dalle Volanti della Questura di Savona, dal Commissariato di Alassio e dal Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, durante la settimana appena trascorsa hanno visto in totale 2.200 persone identificate e 845 veicoli controllati.

Tre persone sono state arrestate e venti segnalate all’Autorità Giudiziaria. Particolarmente intensa è stata l’attività legata ai provvedimenti di prevenzione: il Questore ha emesso due provvedimenti di ammonimento per stalking, un provvedimento di ammonimento per violenza domestica, tre avvisi orali e un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Savona per la durata di tre anni, a carico di un italiano con precedenti.

Complessivamente, l’attività della Polizia di Stato in provincia, con tutte le sue articolazioni e specialità, da lunedì 5 a domenica 11 agosto, ha identificato in totale oltre 3.000 persone, controllato 1.000 veicoli, effettuato tre arresti e 28 deferimenti all’Autorità Giudiziaria. I controlli continueranno in tutta la provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti un’estate in sicurezza.