Albenga festeggia il Ferragosto con la band "Piano B", un concerto che celebra i grandi della musica italiana

Nell’ambito del Ferragosto al mare di Albenga, che inizierà martedì 13 con gli Stavolta Mia Moglie mi Manda a Funk e proseguirà mercoledì 14 con i Libero Arbitrio, giovedì 15 agosto si festeggia con il concerto dei Piano B.

La band ligure Piano B offre una performance impeccabile, che dimostra ancora una volta la loro spiccata predisposizione nell'interpretazione dei grandi successi della musica italiana degli anni '80 e '90. Simone Matera, frontman carismatico e voce principale, durante i concerti riesce sempre a catturare l'essenza dei brani di artisti iconici come Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Luciano Ligabue, Lucio Dalla e Zucchero Fornaciari. Nonostante gli artisti presenti in scaletta siano non solo molti ma anche differenti per caratteristiche e genere, la sua esecuzione vocale resta tecnicamente solida, con una capacità di modulazione e potenza che conserva il carattere delle versioni originali senza cadere nell'imitazione.

Di tutto rispetto sono anche gli altri membri dei Piano B: Alessio Nicolò alla chitarra, Carmine Pollio al basso, Matteo Ferrando alla batteria, Mario Rossello alle tastiere e Fabio Tessiore al sax, che nell'insieme aggiungono un tocco di raffinatezza, arricchendo gli arrangiamenti con melodie avvolgenti e assoli ben calibrati.

La setlist del concerto è sempre ben curata, con una selezione di brani, tutti eseguiti rigorosamente dal vivo, che riescono a mantenere alto l'interesse del pubblico, spaziando tra ballate emozionali e pezzi rock energici tra i più famosi della produzione musicale italiana degli anni '80 e '90. La coesione del gruppo e la qualità dell'esecuzione sono evidenti, dimostrando l’esperienza maturata nei numerosi concerti tenuti sui palchi dei comuni del Ponente Ligure.

In sintesi, i Piano B si confermano una band di alto livello, capace di offrire spettacoli di grande impatto emotivo e tecnico. La loro abilità nel reinterpretare i classici della musica italiana li rende un punto di riferimento per gli appassionati del genere. Un concerto dei Piano B non è solo un evento musicale, ma una celebrazione della grande tradizione musicale italiana.

Tutti i concerti del “Ferragosto al mare” si svolgeranno in Piazza De André a partire dalle 21:30. Ingresso gratuito.