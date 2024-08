Finale Music Festival, si chiude la prima edizione: il bilancio soddisfatto di organizzatori e Amministrazione

Con un emotivo concerto di Francesco Baccini, accompagnato da Michele Cusato alla chitarra, si è chiusa lo scorso sabato sera 10 agosto, a Varigotti, la prima edizione del Finale Music Festival. La manifestazione, oltre all'esibizione del cantautore genovese, ha proposto i due grandi concerti a Finalmarina di Ron e Filippo Graziani per uno straordinario successo di pubblico con migliaia di persone che hanno gremito le piazze con entusiasmo e partecipazione e la grande soddisfazione da parte dell'Amministrazione comunale e degli organizzatori.

Il sindaco di Finale, Angelo Berlangieri, ha sottolineato come l'evento abbia un forte significato di cambiamento: «Volevamo dare un segnale del nostro impegno nel riportare Finale Ligure ad essere la protagonista dell'offerta turistica e culturale della nostra regione, proponendo a cittadini e ospiti eventi di qualità. Lavoreremo già nel prossimo autunno per la programmazione della prossima stagione con importanti e grandi eventi».

Sulla stessa linea anche il vicesindaco e assessore al Turismo e alle Manifestazioni Maura Firpo: «Quest'anno, insediati a giugno, abbiamo dovuto gestire la stagione estiva molto frettolosamente. Siamo quindi molto soddisfatti del grande risultato di questa manifestazione, ottenuto nonostante il poco tempo a disposizione. Il nostro obiettivo è di far crescere qualitativamente il nostro turismo e riportare a Finale Ligure i grandi protagonisti della canzone italiana è uno tassello importante di questo più ampio e ambizioso progetto di rinascita culturale della nostra città».

Per il direttore artistico dell'evento Roberto Grossi l'edizione di quest'anno rappresenta un nuovo inizio per la musica dal vivo a Finale Ligure: «Per la musica nella nostra città questo è un nuovo anno zero e lo abbiamo voluto celebrare con il ritorno della grande musica italiana. Il forte impegno e volontà di questa nuova amministrazione comunale ci consente di programmare per il prossimo anno un'edizione ancora più prestigiosa del festival, progettando anche una serie di eventi lungo tutto l'arco dell'anno che siano altresì l'occasione di valorizzare lo splendido patrimonio monumentale della città, facendo diventare Finale Ligure una vera capitale della musica dal vivo».

Partner organizzativo è stata l’agenzia di comunicazione Musicale "L’altoparlante" e coordinatore del festival il suo direttore Fabio Gallo: «Ancora una volta mi son reso conto che la competenza e la passione uniti alla visione e al lavoro, sono i veri motori dei festival, e sono felice di averli trovati in questo staff organizzativo, oltreché negli impiegati, nei volontari e negli addetti comunali che hanno contribuito a rendere perfetta la macchina organizzativa e meravigliosa questa prima esperienza Finalese».