Savona. Bacigalupo, eppur si muove...

Il primo allneamento che ha tenuto il Savona la scorsa settimana a Luceto non è servito solo per avere una prima presa di contatto con il nuovo corso biancoblu, ma anche per percepire sensazioni diverse sul destino dello stadio Bacigalupo.

L'attuale gestore, composto dal tandem Amatori Calcio - Rugby Savona, ha aperto i cancelli e riacceso (nel senso letterale del termine) i riflettori dell'impianto di Via Cadorna per diverse attività nell'arco degli ultimi dodici mesi, con l'obiettivo di rendere finalmente fruibile lo stadio cittadino.

Presto toccherà anche al calcio, con i primi appuntamenti ufficiali della Letimbro, ma è evidente che il vero salto di qualità si riuscirà a compiere quando verrà installato il manto in sintetico.

Un traguardo a livello temporale non imminente, va ribadito, ma l'autentica novità è che un terreno comune di confronto tra il gestore, la dirigenza del Savona Fbc e l'amministrazione comunale sembra essere stato trovato.

Il fatto che vi siano figure riconoscibili a livello territoriale ha sicuramente agevolato i primi contatti, dai quali è emersa un'apertura a intraprendere un percorso che possa favorire l'ammodernamento della struttura.

Scovare a livello burocratico una soluzione che possa soddisfare ogni attore sul palcoscenico resta l'aspetto maggiormente sfidante, forse ancor di più che reperire le risorse necessarie per il rifacimento del rettangolo verde.

Dopo Ferragosto è atteso un nuovo summit per iniziare a ricercare, in punta di diritto,la strada migliore da poter percorrere, garantendo al Comune un esborso limitato, ma agli investitori anche una concessione la cui durata possa rendere l'onere sostenibile.

Una triangolazione non banale, all'interno della quale sarà coinvolta anche la Lega Nazionale Dilettanti, per un obiettivo sì ambizioso, ma da qualche giorno forse meno lontano.