Vado Ligure: siglato protocollo d'intesa tra Comune, sindacati, Industriali e Legacoop per migliorare la qualità dell’occupazione

“La scorsa settimana abbiamo sottoscritto, come Cgil, insieme a Cisl e Uil, Comune di Vado Ligure, Unione Industriali di Savona e Legacoop, un protocollo d’intesa con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’occupazione, che attualmente in provincia di Savona continua ad essere mediamente scadente. Infatti, anche nel 2024, secondo i dati ISTAT, il 92% dei nuovi contratti dipendenti è precario e oltre il 40% è part-time. Vogliamo potenziare le politiche attive del lavoro e tutti gli strumenti di accompagnamento per la crescita delle competenze professionali, in particolare della formazione tra i giovani e i lavoratori coinvolti nei processi di trasformazione industriale ed economica”. Cosi commenta in una nota Andrea Pasa, segretario generale della Camera del Lavoro di Savona.

“Un’intesa costruita nei mesi precedenti con l’amministrazione comunale di Vado Ligure e tutti gli altri soggetti sottoscrittori del protocollo; è la prima intesa di questo tipo che sottoscriviamo in tutta la provincia di Savona. Sarebbe opportuno che anche altri Comuni, soprattutto quelli più industrializzati, facessero lo stesso, a partire dal Comune capoluogo”.

“L’accordo prevede una collaborazione stabile tra le parti firmatarie per mappare i fabbisogni professionali emergenti, sostenere percorsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione, e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro”, aggiunge.

“Ora è necessario che tutti i soggetti firmatari del protocollo, insieme ai livelli istituzionali provinciali, regionali e nazionali, promuovano i contenuti dell’intesa. In particolare, le imprese site nel comune vadese, che in questi anni sono state interessate da finanziamenti pubblici importanti (in primis le risorse contenute nell’accordo di programma dell’Area di crisi industriale complessa), dovrebbero condividere con il territorio protocolli territoriali su formazione, riqualificazione e assunzioni, con l’obiettivo di migliorare l’attuale qualità del lavoro e lo sviluppo del tessuto produttivo, mettendo al centro il valore del lavoro, e quindi le persone, le competenze e il territorio”, conclude Pasa.