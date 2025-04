Processione del Venerdì Santo, vertice in Prefettura sulla sicurezza: tutte le modifiche alla viabilità e i divieti

Mancano due giorni alla processione del Venerdì Santo a Savona e ieri nel corso del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura proseguiti è stata presa in esame la pianificazione della sicurezza presentata dal comune capoluogo.

I partecipanti hanno avuto occasione di confrontarsi sulle misure di sicurezza definite nel documento e predisposte in previsione dell’attesa significativa partecipazione di pubblico alla manifestazione (da piano sicurezza previste circa 20mila persone), che si terrà regolarmente solo in presenza di condizioni metereologiche favorevoli. Con la decisione che dovrà essere preso entro le 18.00 del giorno stesso al priore generale Roberto Bertola dopo essersi confrontato con il Priorato.

"Nell’occasione è stata registrata la massima collaborazione di tutte le componenti istituzionali coinvolte nella gestione dell’evento, allo scopo di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini e dell’incolumità pubblica" spiegano dalla Prefettura.

La processione partirà dal Duomo alle 20.30 per poi attraversare via Caboto, Piazza Cavallotti, via Pietro Giuria, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, Corso Italia, Piazza Sisto IV. Mentre le casse entreranno in Piazza si potrà ascoltare in sottofondo la voce di Don Giovanni Margara che le descriverà e farà un breve commento. Al termine il vescovo Calogero Marino impartirá dal balcone del palazzo del Comune la benedizione, con lui il sindaco e il priore generale.

La polizia locale ha così firmato un'ordinanza sulla viabilità considerndo che per l’occasione saranno adottati provvedimenti di carattere temporaneo relativi alla limitazione delle soste ed alla sospensione della circolazione veicolare nelle vie, con le conseguenti deviazioni del traffico lungo le vie vicine. E' stata quindi rilevata inoltre la necessità di disporre i provvedimenti viabilistici per garantire la percorribilità per l’attraversamento del centro cittadino, secondo queste direttrici: Percorrenza da Albisola, direzione per Vado Ligure: P.zza Pancaldo – Via Santa Lucia - Via Famagosta – Salita Incisa – Via Beato Ottaviano – Piazza Amendola – Via Tagliata – Via Montegrappa – Via De Mari – Via Poggi e prosecuzione verso P.zza Saffi – Via Venezia - Via D. Bosco – Via Trincee – Zona Oltreletimbro; Per i veicoli diretti verso levante: direttrice di C.so Mazzini (solo veicoli diretti al porto con deviazione dei mezzi pubblici di linea lungo la direttrice di Via Giacchero – Niella all'altezza di C.so Mazzini); Deviazione del traffico leggero diretto verso levante o verso il quartiere di Villapiana all'altezza di C.so Mazzini – Via Giacchero e prosecuzione lungo Via Niella – Piazza Mameli (per Villapiana verso Via N.Sauro Via Vegerio – P.zza Marconi – P.zza Saffi) e per i veicoli diretti verso levante lungo Via C.Battisti – Via Pertinace – Piazza Diaz – Via Famagosta – Via Berlingeri – Piazza Leon Pancaldo - Lungomare Matteotti.

E' stato quindi ordinato per il 18 aprile, dalle 11,00 sino al termine della manifestazione: Divieto di sosta con rimozione forzata: P.zza Duomo; Via Caboto , tratto tra P.zza Duomo e P.zza Cavallotti; P.zza Cavallotti, ambo i lati dell'intera piazza; Via Giuria, ambo i lati, tratto tra P.zza Cavallotti e Via Gramsci; Via Paleocapa, nel tratto da Piazza Leon Pancaldo a C.so Italia; Via Schienacoste, tutto il tratto da intersezione con Via Mistrangelo ed adibito a sosta moto – per postazione pubblico dei disabili (con stazionamento dei veicoli adibiti al trasporto dei medesimi, muniti dell'apposito contrassegno – CUDE, presso la via Mistrangelo nella tratta di ZTL recentemente istituita); Via Manzoni ( ambo i lati del tratto da Via Verzellino a Via Paleocapa – per attestamento casse); Via Verzellino, ambo i lati da V. Caboto a C.so Italia; Piazza Leon Pancaldo (lato monte) - per area stazionamento mezzi pubblici e nel tratto compreso fra via Quarda Inferiore e via Gramsci (in corrispondenza degli stalli riservato moto ivi ubicati); In Via Gramsci, ambo i lati del tratto compreso fra l’intersezione con la Via Giuria e la P.zza Leon Pancaldo, ed in Calata Sbarbaro, tratto da distributore di carburante a ponte Pertini (in quest'ultimo sarà consentito il transito dei soli mezzi in servizio di soccorso e la sosta per i veicoli dei coristi e concertisti delle Confraternite muniti di apposito contrassegno fornito a cura dell'organizzazione, con stazionamento in linea in modo da garantire la fluidità della percorrenza per i mezzi di soccorso); m) In Via P. Impastato lato levante (adiacente Crescent) per una porzione di circa lineari 100,00 metri – escluso pullman G.T. per trasporto figuranti e partecipanti alla processione.

Per il 18 aprile, dalle 19,30 e sino al termine della manifestazione: Divieto di circolazione veicolare. Lungo il percorso: P.zza Duomo – Via Caboto (tra P.zza Duomo e P.Cavallotti) – Via Giuria (da P.zza Cavallotti ad intersezione con Via Gramsci) – Via Gramsci – P.zza Leon Pancaldo (versante per via Paleocapa) – Via Paleocapa – C.so Italia - P.zza Sisto IV (termine processione). In Calata Sbarbaro, presso il tratto da distributore di carburante a ponte Pertini esclsuo mezzi in servizio di soccorso e veicoli dei coristi e concertisti delle Confraternite muniti di apposito contrassegno fornito a cura dell'organizzazione.

Dalle 14,00 e sino al termine della manifestazione: Accesso e sosta consentiti in deroga alla ZTL operante per autovetture munite del contrassegno per il trasporto di persone disabili in: Via Mistrangelo ed all'intersezione Mistrangelo-Schienacoste (sosta in deroga al ris. Moto operante).

Dalle ore 19,30 e sino al termine della manifestazione: Revoca del senso unico di marcia - istituzione del doppio senso di circolazione (integrato da dare precedenza allo sbocco delle rispettive intersezioni) in: Via Mistrangelo, tratto tra P.zza Diaz a Via Paleocapa. Via Au Fossu.

Dalle 18,00 del 17 aprile e sino alle ore 12,00 del 19 aprile: divieto di sosta con rimozione forzata in: Via Guidobono (presso oratorio SS. Giovanni Battista e Petronilla tratta pari a m.lineari 20,00 su ambo i lati della Via); In Via Verzellino lato mare presso stalli riservati moto (n,.10 stalli a pettine) a partire dall'intersezione con il C.so Italia in direzione verso ponente.

Dalle ore 13,00 del 17 aprile fino a terminate esigenze divieto di sosta con rimozione forzata in Via Salita Schienacoste, da intersezione con via Mistrangelo per lineari 20 metri in direzione mare (per posizionamento servizi igienici) alle spalle della postazione del pubblico riservata ai disabili.

Dalle ore 18,30 del 18 aprile e sino a terminate esigenze: Temporanee sospensioni della circolazione veicolare a seguito di trasferimento cass monumentali dagli oratori: di Via dei Mille secondo il percorso Via dei Mille – P.zza Diaz – Via Au Fossu – Via Manzoni – Via Verzellino – P.zza Duomo: di Via Guidobono, secondo il percorso Via Guidobono – Via Verzellino – P. zza Duomo; di Via Manzoni, secondo il percorso Via Manzoni – Via Verzellino – Piazza Duomo; di Via Mistrangelo, secondo il percorso attraversamento di V. Paleocapa – Via Aonzo – P.zza Duomo.