A Finale Ligure un ricco programma di eventi di fine estate

La Festa proseguirà il 16 agosto con il DJ Michelangelo, producer italiano multiplatino. Tra le produzioni più celebri di Michelangelo: "Mi fai impazzire" - Blanco, "Brividi" - Mahmood e Blanco, "Casa mia" - Ghali , "I p' me tu p' te" - Geolier & Michelangelo. Un palco, un impianto audio da concerto e un maxi ledwall con proiezioni astratte e giochi di luce e una selezione musicale accattivante, per un mood a tutta festa, sono gli ingredienti di una festa che riscalderà la serata. Due ore di spettacolo in una location che esploderà di luci e musica elettronica con brani internazionalmente noti. Uno spettacolo gratuito accompagnato da giochi di luci in un’atmosfera coinvolgente. Daniele Reviglio Voice Mad Fiftyone aprirà la serata.