Albenga, tempo di saluti per la Polizia locale: il comandante Roberto Barbieri va in pensione

"Non nascondo l'emozione provata questa mattina quando ho indossato per l'ultima volta la divisa - dice l'ormai ex comandante - Il Comando della Polizia Locale di Albenga è composto da uomini e donne di grande professionalità, insieme abbiamo fatto molto in questi anni. Vorrei ringraziarli uno per uno. Come voglio ringraziare il Comandante dei Carabinieri Crescentini e Frumento della Polizia di Stato coi quali ho sempre collaborato in un rapporto non solo di stima reciproca e grande onestà, ma anche di amicizia. È grazie alla collaborazione e non alla competizione che si possono raggiungere risultati ambiziosi. Un grazie anche ai cannonieri che con noi si sono occupati della segnaletica e del comparto elettrico e soprattutto all'amministrazione comunale che mi ha sempre dato fiducia".

A salutare il comandante Barbieri, a nome di tutta la città, sono stati il sindaco Riccardo Tomatis e l'assessore alla polizia locale Mauro Vannucci, che ha letto una lettera con la quale ha personalmente ringraziato il comandante per il lavoro svolto e per la grande collaborazione con le Forze dell'ordine, l'amministrazione e i colleghi.