Continua Sagralea 2024: ancora buon bere, buon cibo, eventi e tanto divertimento

Continua Sagralea 2024, dal 13 al 17 agosto, 55esima rassegna del Vino Pigato e degli altri vini liguri, tra gli eventi più attesi dell’estate, per gli amanti del buon bere e del buon mangiare, dell’olio e del divertimento.

Tra le maggiori novità della 55esima edizione di Sagralea, il ritorno della Piazza del Vino, con poco meno di 20 aziende vinicole pronte a far degustare la miglior produzione del territorio. È tornato anche il calice in vetro serigrafato, acquistabile sia vuoto, con l’apposita sacchetta, o con un kit degustazione che comprende 3 consumazioni, ottima opportunità per provare gli eccellenti vini del territorio. Inoltre, è tornata disponibile la “Sala Calleri”, dove, nel corso di queste serate, si stanno svolgendo interessanti eventi a tema vino e olio curate dalle associazioni Fisar, Ais e Onaoo. Infine, torna anche la serata con Dj Set di Dj Ferix, Richy Gallo, Marta Marenco e Rachele Noli, sabato 17 agosto dalle 21,30 alle 3, con panini, drink e birra fino a tarda notte.

Molto interessante l’evento Calici di Stelle, percorso di degustazione a cura del sommelier Augusto Manfredi dal titolo “Il Pigato di Albenga nel tempo” che si è tenuta mercoledì 14 agosto in Sala Calleri. Erano presenti in sindaco di Albenga Riccardo Tomatis con diversi membri della Giunta e il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi. Il ricavato della serata sarà devoluto al centro antiviolenza Artemisia Gentileschi Sezione di Albenga.

La 55esima edizione di Sagralea, oltre alla grande partecipazione di diversi espositori sia nel settore vinicolo che in quello olivicolo, presenta spazi espositivi ampliati, per accogliere un numero maggiore di aziende, inclusa una zona dedicata all’olio con diverse aziende produttrici presenti.

A partire dalle 19, casse, cucine e stand gastronomici sono aperti per offrire specialità della tradizione ligure, come il celebre Coniglio alla Saleasca, prodotto De.Co di Albenga. Inoltre, piatti speciali ideati e realizzati da grandi nomi della gastronomia italiana appositamente per Sagralea in showcooking di grande successo. È il caso delle Trofie nere alla Giorgione, piatto realizzato dallo chef televisivo Giorgione, e della Polenta Ubriaca alla Max Mariola, “firmato” da un altro chef molto noto per le sue trasmissioni su Gambero Rosso Channel.

Molto piacevoli i momenti di svago e intrattenimento per tutte le età, con un’ampia zona dedicata anche ai bambini e un’altra per gli amanti della musica e del ballo.

Sottofondo musicale a cura di Radio Onda Ligure.

Il programma completo dal 15 al 17 agosto

Giovedì 15 agosto

Ore 19.00: Apertura casse, cucina e stand

Ore 21.00: Serata danzante con l’orchestra “LAURA FIORI”

Ore 1.00: Chiusura

In Sala Calleri, alle ore 21.30: Degustazione “I Rossi della Liguria”, a cura di Ais (Associazione Italiana Sommelier)

Venerdì 16 agosto

Ore 19.00: Apertura casse, cucina e stand

Ore 21.00: Serata danzante con “I VAN PEI BOSKY”

Ore 1.00: Chiusura

In Sala Calleri, alle ore 21.30: Degustazione “Vermentino e Granaccia, i vini del Mediterraneo” a cura di Fisar (Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori)

Sabato 17 agosto

Ore 19.00: Apertura casse, cucina e stand

Ore 20.30: Rachele Noli Voice Live

Ore 21.30: Disco Night con DJ Ferix, voice Ricky Gallo e Marta Marenco

Ore 3.00: Chiusura Rassegna

In Sala Calleri, alle ore 21.30: Degustazione “Il Pigato e i suoi territori, la tipologia superiore”, a cura di Fisar (Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori).