Ad Alassio il concerto conclusivo del 4° Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra “Italian Conducting Competition”

L'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure e IberClassica, presenta il Concerto dei Finalisti della quarta edizione dell’Italian Conducting Competition “Alceo Galliera”, prestigioso concorso internazionale dedicato alla direzione d’orchestra. L’evento si terrà domenica 26 aprile alle ore 17 presso l’Ex Chiesa Anglicana (via Adelasia 10), con ingresso libero.

Il concerto – un’occasione speciale che consente al pubblico di assistere dal vivo al confronto tra alcuni tra i più talentuosi giovani direttori d’orchestra provenienti da tutto il mondo e di ascoltare un programma sinfonico di grande prestigio in una delle sedi più suggestive della città – rappresenta la fase finale del concorso, aperto a direttori di ogni nazionalità e senza limiti di età, ed è pensato come omaggio a Edward Elgar, illustre cittadino onorario di Alassio. Dopo una prima selezione internazionale e una semifinale con orchestra da camera in programma il 25 aprile, i candidati finalisti si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure dirigendo musiche di Edward Elgar e Wolfgang Amadeus Mozart. Il programma comprende la Serenata op. 20 di Elgar, la Sinfonia n. 1 KV 16 in mi bemolle maggiore e la Sinfonia n. 4 KV 19 in re maggiore di Mozart, entrambe composte a Londra.

Ogni finalista dirigerà il brano assegnato durante l’esibizione pubblica. Il pubblico presente farà così parte integrante della fase finale e il vincitore sarà proclamato al termine del concerto. La giuria internazionale, costituita da personalità di rilievo del panorama musicale, è composta da Mario Carbotta, Eddy Lovaglio, Massimo Dal Prà, Davide La Bollita e Paolo Ponziano Ciardi. Il concorso mette in palio importanti opportunità professionali per i vincitori, tra cui concerti nelle stagioni 2027/2028 con istituzioni orchestrali e operistiche internazionali, oltre a premi in denaro e diplomi ufficiali.