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Eventi | 22 aprile 2026, 15:00

Albenga, visita speciale tra le rose del giardino botanico "I Fiori nel Cuore"

L'appuntamento è fissato per il 2 maggio. Ritrovo alle ore 15 in piazza San Michele

Albenga, visita speciale tra le rose del giardino botanico &quot;I Fiori nel Cuore&quot;

Dopo il grande successo riscosso dalle visite nelle aziende realizzate durante Fior d’Albenga, il calendario di iniziative dedicate alle eccellenze florovivaistiche del territorio si arricchisce di un appuntamento speciale in occasione della fioritura delle rose. Sabato 2 maggio è infatti in programma “Maggio, il mese delle rose”, una visita straordinaria organizzata in collaborazione con il giardino botanico “I Fiori nel Cuore”, per offrire a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva alla scoperta di uno dei periodi più suggestivi per il patrimonio botanico ingauno.

L’iniziativa prevede la visita al roseto del giardino botanico, dove sarà possibile ammirare centinaia di rose, tra cui numerose nuove varietà ibride inedite, in un percorso guidato che permetterà di conoscere da vicino bellezza, storia e peculiarità di queste straordinarie fioriture.

Il ritrovo è fissato in piazza San Michele alle ore 15.00, da dove partirà una piacevole passeggiata a piedi per raggiungere il giardino botanico. La durata prevista dell’esperienza è di circa due ore.

L’appuntamento rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare il legame tra Albenga e la sua tradizione florovivaistica, proponendo un’esperienza che unisce natura, scoperta e promozione del territorio. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione.

Per informazioni, costi e prenotazioni: IAT Albenga. Tel. 335 5366406. Email: iat@comune.albenga.sv.it

Redazione

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