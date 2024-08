Incidente in A10, un'auto si cappotta tra Pietra e Finale: un ferito e oltre 6 km di coda

Traffico bloccato e un ferito, non grave, ricoverato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure è il bilancio dell'incidente verificatosi nel pomeriggio odierno lungo la A10, tra Pietra e Finale Ligure.

Erano da poco passate le 15 quando è partito l'allarme verso la centrale del NUE 112 per un'auto (una Fiat Panda) che, con una dinamica ancora da accertare con precisione, è improvvisamente sbandata finendo per cappottarsi all'interno della galleria Montegrosso.

Immediatamente sono stati mobilitati i soccorsi, anche se fortunatamente gli occupanti del mezzo sono riusciti a uscirne autonomamente. Sul posto i sanitari di Pietra Soccorso con l'automedica Sierra2 che hanno trasportato una ragazza al pronto soccorso del nosocomio pietrese, i vigili del fuoco per il recupero del mezzo, una pattuglia della Polstrada per i rilievi del caso e gli operativi di Concessioni del Tirreno per regolare il traffico.

In direzione Italia, fino quasi all'altezza di Borghetto, si sono verificate code fino a 7 km. Pesanti ripercussioni al traffico anche sulla via Aurelia, con una lunga coda formatasi tra Pietra Ligure, Loano e Borghetto in direzione Savona.