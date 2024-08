Ceriale, ciclista cade sulla via Aurelia: è grave

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la via Aurelia, a Ceriale. Un ciclista di 76 anni è caduto a terra per cause ancora da accertare, riportando gravi ferite.

Immediatamente, la centrale operativa del 112 ha attivato i soccorsi, inviando sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e un'automedica. Anche i carabinieri della radiomobile sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire cosa abbia provocato la caduta dell'anziano ciclista.

Il ferito è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero gravi.