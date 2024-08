Albisola, dal 26 agosto al 15 settembre mezzi pesanti sulla Sp2: divieti di sosta ad Ellera

Dal 26 agosto al 15 settembre scatterà lo stop ai mezzi pesanti sulla SS334 a Stella visto che saranno effettuati dei lavori nella curva finale del cantiere presente con il posizionamento del semaforo nei pressi dell'abitato di San Giovanni.

Non consentento di fatto, per il restringimento della carreggiata, il passaggio dei camion. Per questo a seguito di un vertice in Prefettura che si è svolto lo scorso luglio e alla quale avevano partecipato Anas, la polizia locale e i sindaci dei comuni di Stella Andrea Castellini e di Albisola Maurizio Garbarini (accompagnato dagli assessori Calogero Sprio e il consigliere Carlo Rossi), era stato disposto il transito sulla Sp2 a Ellera.

Il passaggio dei mezzi pesanti sarà previsto dalle 8 alle 18 con la presenza sul posto dei movieri (al km 4+150 e al km 8+350 nella zona della cartiera) a regolare il traffico in caso di incrocio di due mezzi. Dalle 18.00 alle 8 del giorno successivo sarà disposto invece il divieto. In quei 20 giorni sarà presente il divieto di parcheggiare le auto dal cimitero all'ex ristorante "Marietta".

Una criticità non da poco visto che in quella zona aree dove poter far sostare i mezzi non sono presenti. Il comune di Albisola ha svolto un sopralluogo per provare a superare la problematica.

"Il divieto di parcheggio si rende purtroppo necessario per non far incastrare i camion Cercherò di attivarmi presso i proprietari dei terreni che possono ospitare le auto dei residenti affinché diano l’autorizzazione a poterli utilizzare come parcheggio fino a che i lavori non saranno terminati" ha spiegato il consigliere di maggioranza con delega alla mobilità sostenibile e ai progetti alla viabilità Carlo Rossi.