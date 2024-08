Varazze, in Piazza Bovani presentazione del libro “Io sono Marie Curie” di Sara Rattaro

Mercoledì 21 agosto alle ore 21:15, presso Piazza Nello Bovani a Varazze, si terrà la presentazione del libro “Io sono Marie Curie” di Sara Rattaro. L'evento vedrà la partecipazione di Sara Nakchi e Stefano Pastorino, che dialogheranno con l'autrice.

Questo appuntamento rappresenta l'ultimo evento estivo della rassegna "Varazze Città delle Donne".Il romanzo, edito da Sperling & Kupfer, racconta la vita di Marie Curie a Parigi nel 1894, un periodo in cui la scienziata si dedica alle sue ricerche e incontra Pierre Curie, con cui condivide una profonda connessione intellettuale.

Marie Curie, rifiutando il ruolo tradizionale di moglie, affronta le sfide di un ambiente scientifico dominato dagli uomini, lottando per affermare la sua identità e il suo genio.Attraverso la penna di Sara Rattaro, la storia trasmette un potente messaggio di coraggio e sfida, invitando le donne a seguire l'esempio di Marie Curie. Rattaro, autrice di successo e docente di scrittura creativa, ha scritto numerosi romanzi e partecipa attivamente a iniziative per promuovere la creatività femminile.L'evento, gratuito, è organizzato dal comune di Varazze in collaborazione Mondadori Bookstore Varazze, rappresenta un'occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire la figura di Marie Curie e il suo impatto sulla scienza e sulla società.