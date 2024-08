A Varigotti un concerto benefico per sostenere il restauro della chiesa parrocchiale

A partire dallo scorso febbraio, la parrocchia di San Lorenzo in Varigotti è oggetto di importanti e necessari lavori di restauro. La prima parte di questi sta interessando il campanile che, inaspettatamente, ha riservato molte sorprese. I restauratori impegnati sul cantiere spiegano che "oltre al recupero delle superfici antiche, riferibili probabilmente al XVII- XVIII secolo, i lavori hanno rappresentato un importante momento di studio e di conoscenza delle vicissitudini costruttive e decorative. Durante i lavori sono infatti emerse peculiarità decorative molto interessanti, che hanno messo in luce l’unicità della torre campanaria nel panorama del territorio circostante".

In virtù di queste scoperte inedite, l’iniziale progetto di restauro, finanziato in parte dal contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, ha subìto necessariamente importanti modifiche, richieste e costantemente monitorate dalla competente Soprintendenza, che ha riconosciuto nel campanile caratteristiche uniche e preziose da valorizzare mediante interventi più articolati e specifici. Tutte le fasi lavorative eseguite dai restauratori, sono state seguite e concordate con i funzionari di zona in modo da calibrare ciascuna scelta in vista di un risultato armonico. Tutti i materiali incongrui o dannosi per la conservazione della struttura, come le patine biologiche (licheni e muffe) e le abbondanti malte cementizie non traspiranti, che avrebbero aggravato ancor di più lo stato di decadimento in cui versava il campanile, sono stati interamente rimossi.

Gli intonaci originali sono stati conservati e mantenuti laddove ancora presenti, mentre le cromie emerse hanno restituito un’immagine vivace ed unica nel suo genere all’intera struttura, donando così all’intero finalese un ulteriore monumento da preservare e proteggere. Tuttavia, come si può immaginare, le modifiche imposte dalle scoperte inedite e dall’unicità del monumento, hanno causato una dilatazione dei tempi di lavoro e soprattutto un deciso aumento dei costi inizialmente preventivati.

Per sostenere le spese e i costi, sono molte le iniziative organizzate per aiutare la parrocchia, durante questi mesi estivi. Il prossimo appuntamento sarà per venerdì 23 agosto alle ore 21, presso il nuovo piazzale tra chiesa e oratorio, con l’iniziativa musicale “ Note per il campanile”, dove il compositore Mauro Mollo, appassionato di Varigotti, ci delizierà con le sue composizioni musicali alla chitarra e voce, spaziando tra musica classica, folk e jazz. La serata, organizzata da Varigotti Insieme e la Parrocchia, avrà una finalità benefica: le offerte raccolte saranno tutte devolute a favore dell’immenso lavoro di restauro in corso. Concluso il lavoro sul campanile, prenderanno il via i lavori già programmati di rifacimento del tetto e il restauro dei prospetti della chiesa con grande attenzione alla facciata fronte mare.

"La Parrocchia, che quest’anno festeggia il 400° anniversario della costruzione della chiesa parrocchiale, ringrazia tutti coloro che in questi anni l’hanno sostenuta con il loro generoso aiuto e ringrazia chi lo farà ancora. Per chi volesse contribuire, di seguito troverà gli estremi bancari per lasciare un’offerta, piccola o grande che sia" spiegano i referenti della parrocchia.

IBAN: IT66 J053 8749 4100 0004 7207 610

BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX

Intestatario: PARROCCHIA SAN LORENZO