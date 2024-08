Spotorno, incendio in un garage. Vigili del fuoco in azione in via Laiolo

Sarebbe stato un malfunzionamento a un apparecchio elettronico in carica, anche se la dinamica resta ancora tutta da accertare, a causare un incendio che dalle 22 circa di stasera, 22 agosto, è divampato in un garage di un complesso di appartamenti di via Laiolo, a Spotorno.

Sul posto sono giunte alcune squadre di Vigili del fuoco per domande le fiamme prima che queste potessero coinvolgere il resto dell'edificio, oltre ai carabinieri e alla Croce Bianca locale, anche se non vi sarebbero né danni (ovviamente oltre a quelli del garage) né intossicati o ustionati.