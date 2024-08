Auto parcheggiata a bordo strada cade lungo una scarpata: intervento dei Vigili del fuoco a Osiglia

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio odierno, intorno alle 16.30, in Alta Val Bormida, precisamente ad Osiglia.

A richiederlo sono stati i proprietari di un'auto parcheggiata lungo la strada che costeggia il lago nei pressi del ponte in località Barberis: al loro ritorno, non hanno trovato più l'auto com'era stata lasciata in sosta ma ben più inclinata lungo la scarpata, decisamente inclinata rispetto all'asse viario.

Non sono risultati fortunatamente feriti, è però servito l'ausilio dei mezzi a disposizione dei vigili del fuoco per recuperare la macchina.