Savona, chiusa una parte della passerella delle Fornaci in attesa degli interventi di ristrutturazione

Assi sconnesse o che mancano, legno rovinato e buchi.

La parte "panoramica" della passerella delle Fornaci, quella amata dai savonesi come punto d'osservazione del mare.

Ma i problemi riguardano tutta la passerella sulla quale il Comune prevedi di fare un intervento di ristrutturazione.

"Abbiamo trovato le risorse per i lavori e fatto una variazione di bilancio – spiega l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi – è un intervento importante su tutta la struttura che è rovinata dal tempo. L'ultima parte della passerella è stata chiusa perché c'erano delle assi sconnesse poteva essere pericoloso l'accesso".

La passerella, infatti, risente del passare del tempo. Alcuni anni fa, durante la precedente giunta, era già stata tolta una delle panchine in legno che permetteva di osservare il mare, perché rovinata. Poi c'era stata la transennatura di parte della passerella, per un intervento di sostituzione di alcune assi in legno, sconnesse e rotte.

Ora la nuova chiusura del "belvedere" della passeggiata, non più accessibile, e i lavori di ristrutturazione con le risorse stanziate nel bilancio di quest'anno.