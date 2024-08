L'oro olimpico Ilaria Spirito torna nella sua Albisola: "Contenta di portar qui la medaglia, difficile ancora da realizzare"

La pallavolista dell'Italvolley è diventata campionessa dopo una cavalcata trionfale alle Olimpiadi di Parigi. Convocata come tredicesima, Spirito ha esordito durante la partita contro la Turchia ed è stata fondamentale per il gruppo guidato da Julio Velasco.

" Sono contenta di portar qui ad Albissola la medaglia d'oro, qui è casa mia, mi rilasso, non penso a niente e riscopro tutti i luoghi della mia infanzia. Sono orgogliosa di aver partecipato e di portare questa medaglia nel mio comune - ha detto Ilaria Spirito - Quale consiglio posso dare? Divertirsi, perché altrimenti non riesci a continuare. Successivamente tanto lavoro e tanto sacrificio perché se si vuole arrivare nello sport si devono sacrificare tante cose, ma poi torna tutto ".

"E chi lo avrebbe immaginato. Ancora è difficile da realizzare come il fatto che sarei andata alle Olimpiadi. Credo che sia io che le mie compagne ci metteremo un po' di tempo a realizzare ciò che abbiamo fatto, che siamo entrate nella storia - continua - Penso di essere stata scelta anche per il mio carattere, per il mio modo di poter interpretare un ruolo affatto facile come quello della tredicesima. Per chi è abituato a giocare tanto è difficile stare nelle retrovie ma ho cercato di dare il mio contributo ogni giorno in allenamento, magari con un consiglio, un aiuto da fuori. E spero di esserci riuscita".

Dopo il riconoscimento e ancora qualche giorno di vacanza, ora per Ilaria è però già quasi il momento di pensare alle prossime tappe: "Il futuro è in palestra come sempre con Chieri. Ricomincio lunedì con le mie compagne".