Albissola Marina, incidente sull'Aurelia all'incrocio con via Faraggiana: a scontrarsi scooter e auto

Un giovane trasportato in codice rosso, ma pare non in pericolo, al pronto soccorso del San Paolo e qualche rallentamento al traffico.

Questo il bilancio relativo all'incidente verificatosi intorno alle 19.05 sull'Aurelia ad Albissola Marina, all'incrocio con viale Faraggiana, che ha visto coinvolti uno scooter e un'automobile, entrati in collisione con una dinamica e per cause non ben ancora accertate.

Sul posto per fare luce sull'accaduto ed effettuare i rilievi del caso è intervenuta la Polstrada, mentre a farsi carico del giovane che viaggiava a bordo del motorino sono stati i militi della Croce Oro Mare.