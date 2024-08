Animali in difficoltà a Loano: dal 1° settembre attivo il servizio di ambulanza veterinaria

Sarà attivo a partire dal 1° settembre prossimo il servizio di ambulanza veterinaria sul territorio di Loano.

Il Comune e l'Associazione Ambulanze Veterinarie Italia Odv hanno sottoscritto proprio in questi giorni la convenzione, della durata di un anno, propedeutica all'avvio del progetto.

Il nuovo servizio è stato presentato questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Loano, alla presenza del vice sindaco con deleghe a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio, dell'assessore alle attività produttive Enrica Rocca e dell'assessore all'ambiente Giovanni Battista Cepollina, del consigliere comunale Paola Arecco, del presidente dell'Associazione Jimmy Dotti e del responsabile organizzativo Valter Sandrone, del tesoriere dell'Ordine dei Veterinari della provincia di Savona Nicolò Pareto, dei consiglieri regionali Brunello Brunetto e Angelo Vaccarezza, dei rappresentanti delle associazioni cittadine e delle categorie.

“Al giorno d'oggi, un numero sempre più alto di famiglie possiede un animale domestico – ricordano il sindaco di Loano Luca Lettieri e gli assessori Gianluigi Bocchio ed Enrica Rocca – Se a ciò aggiungiamo i randagi che gravitano sul territorio comunale, è facile comprendere quanto sia necessario poter disporre di un servizio che, in caso di emergenza, consenta di fornire un pronto intervento a favore degli 'amici a due e quattro zampe'. Per questo motivo la nostra amministrazione ha deciso di attivare, in sinergia con l'Associazione Ambulanze Veterinarie Italia, una convenzione che prevede l'attivazione di un servizio di ambulanza veterinaria (disponibile 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi e attivabile su chiamata telefonica) volto al recupero, alla cattura e al trasporto degli animali presso centri autorizzati per la cura e l’assistenza veterinaria. Possono usufruire del servizio sia i residenti che i turisti: una scelta che si colloca perfettamente nel solco del progetto di riconfigurazione dell'offerta turistica loanese volto rendere la nostra città sempre più pet-friendly”.

In base alla convenzione, l’Associazione Ambulanze Veterinarie Italia si impegna ad intervenire su richiesta del proprietario residente nel Comune di Loano (che deve garantire la presenza durante la consegna ed il trasporto dell’animale) o del turista ospite in città o su segnalazione delle forze dell’ordine. Il servizio è gratuito per i residenti a Loano e riguarda interventi in urgenza di primo soccorso e trasporto alla clinica più vicina nel raggio di 20 chilometri (andata e ritorno) dalla città di Loano. Il servizio è disponibile in toto anche per i non residenti (turisti o altro) sulla base di preventivi di spesa forniti anticipatamente dall'Associazione. Le ambulanze possono effettuare interventi anche non in urgenza (ad esempio trasferimenti per visite programmate o terapie) sempre sulla base di precisi preventivi di spesa. L’Associazione opera in stretto coordinamento con i locali servizi dell'Asl al fine di adeguare il proprio operato alle disposizioni regionali in materia di prevenzione e tutela della salute degli animali. Il numero da contattare è 331.482.4724.

LA FEDERAZIONE AMBULANZE VETERINARIE ITALIA

Ambulanze Veterinarie Italia nasce nel 2014 da un’idea del suo presidente, con una prima sede a Carcare, nella provincia di Savona. L'associazione ha come obiettivo di istituto assicurare ad ogni animale in difficoltà un primo soccorso salvavita ed il trasporto verso la struttura veterinaria di fiducia del proprietario o, se non disponibile, verso la clinica veterinaria più vicina.

Nel corso degli anni il continuo incremento dell’attività e del numero di interventi è stato supportato dalla crescita strutturale ed organizzativa che ha visto crescere l'associazione anche in termini organizzativi. Un'intensa attività di sviluppo e di crescita per tutte le associazioni consociate:

Ambulanze Veterinarie Italia - Carcare

Sedi di Albenga-Asti-Biella-Imperia-Monza Brianza-Novara-Savona-Torino-Varese-Vercelli

Epi - Bollate (MI)

A Tutta Zampa - Alessandria

Artemis - Mestre (VE)

Ambulanze Veterinarie Azzurre - Mantova

Le Querce O.D.V. - Fusignano (RA)

Una federazione che può contare attualmente su più di 25 automezzi presenti sul territorio e centinaia di volontari che nell’anno 2023 ha realizzato un totale di 5.321 interventi.

L'organizzazione

Per garantire un soccorso adeguato ad ogni specie animale sono stati allestiti automezzi (ambulanze già ad uso umano e auto mediche) con gabbie di contenimento di varie misure e con strumenti di accalappiamento antistress che assicurano il recupero dell’animale ferito e il trasporto in totale sicurezza anche per gli operatori. Ai mezzi è possibile agganciare un rimorchio omologato per il trasporto di grandi animali (fino a 10 quintali di peso). Una capiente barella in alluminio, trainata da un argano interno e provvista di cinghie di contenimento, facilita il carico dell'animale in decubito. All'interno del rimorchio è presente anche una seconda barella, progettata su disegno dell'associazione. Tutti i veicoli sono dotati di impianti di somministrazione di ossigeno a norma, monitor delle funzioni vitali, lettore di microchip e di barelle spinali di varie dimensioni.

Gli operatori, intervenendo nel luogo dove l’animale è in stato di necessità e trasportando il soggetto infortunato alla struttura veterinaria della zona di riferimento, contribuiscono ad evitare il peggioramento delle condizioni patologiche, promuovendo, nei limiti della loro laicità, le migliori condizioni di recupero e trasporto del paziente animale.

Oltre al soccorso in emergenza e ai presidi durante manifestazioni, eventi, gare, l'associazione si occupa anche di interventi programmati quali il trasporto dell’animale pre e post operatorio, l’accompagnamento allo studio Veterinario degli animali con proprietari anziani, disabili o che siano impossibilitati ad effettuare lo spostamento in autonomia o semplicemente per visite di controllo e vaccinazioni.

Le collaborazioni

Nel corso degli anni Avi ha sviluppato una serie di collaborazioni e convenzioni con Enti, Istituzioni e Strutture su tutto il territorio nazionale e vanta rapporti consolidati con: Province, Comuni, ASL, società concessionarie di autostrade.

Gli ambiti di intervento vanno dal recupero e soccorso degli animali domestici vaganti o in difficoltà, al recupero di animali selvatici vaganti in ambiti urbani o autostradali, al contenimento e recupero in autostrada di animali, anche numerosi e di grandi taglie, coinvolti in incidenti sulle tratte autostradali.

I protocolli operativi sviluppati, la presenza continua e puntuale sul territorio, la costante collaborazione con medici veterinari esperti di primo soccorso, l’attenzione dedicata alla formazione e crescita dei nostri operatori sanitari zoofili, ci hanno consentito di gestire con successo gli impegni assunti.

Particolare cura ed impegno sono stati dedicati alla formazione del Personale Volontario operativo sulle ambulanze. I volontari hanno frequentato con successo, il corso per operatori sanitari zoofili a bordo di ambulanze veterinarie, organizzato da AVI con l'ausilio di docenti medici veterinari liberi professionisti.