Lucca e il "caso" dell'intitolazione di una via a Sandro Pertini: il taglio del nastro il prossimo 4 settembre

Lucio Parodi: Lucca avrà la sua via Sandro Pertini. Si chiude così quindi il "caso" che era nato nell'ottobre del 2023.

Il sindaco di Lucca Mario Pardini appoggiato dalla sua maggioranza di centrodestra (ad eccezione di un consigliere) aveva poco meno di un anno fa respinto la proposta dell'opposizione lucchese di dedicare una via al Presidente più amato dagli italiani nato a Stella San Giovanni.

Poi era arrivato invece il dietrofront durante la visita del 17 novembre del 2023 alla casa natale di Pertini a seguito dell'invito del sindaco Andrea Castellini. Con la commissione toponomastica che nell'aprile di quest'anno aveva dato il proprio parere favorevole.

"È con grande piacere che posso finalmente annunciarvi che un’altra battaglia è stata finalmente vinta. Vi ricorderete in tanti che l’anno passato scoppiò il caso politico della mancata intitolazione di una Via o di una Piazza a Lucca? Ovviamente con annessi botta e risposta tra varie istituzioni di ogni ordine e grado tra i quali ovviamente anche noi - il commento di Castellini - Bene, ora con tanta felicità posso annunciarvi che l’amministrazione della città di Lucca ha finalmente concluso l’iter per intitolare una nuova Via al nostro Presidente Sandro Pertini e che mercoledì 4 Settembre sono stato invitato, e ringrazio, per il taglio del nastro".